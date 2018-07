La presse espagnole enterre la Roja: “Merci Florentino, Lopetegui et Rubiales”

L’Espagne est tombée de très haut en étant éliminée par la Russie dimanche. Annoncée comme l’une des grandes favorites de la Coupe du Monde avant le tournoi, la Roja a finalement été un immense fiasco, quasiment autant que l’Allemagne. Au lendemain de cette débâcle, la presse du pays annonce la fin d’une génération et d’un style de jeu, ce “foutu tiki taka”.

© photo news. © reuters. © afp.

“La fin d’une aventure et d’une génération”, écrit As. “Ce troisième couac consécutif (ndlr, après le Brésil 2014, la France 2016 et maintenant la Russie) signifie la fin définitive du cycle glorieux du football espagnol. Et ouvre déjà le débat pour l’avenir. Pour le moment, nous jouons un football beaucoup trop horizontal et nous sommes ultraconservateurs. C’est dur à avaler mais c’est tout sauf une surprise. Cette Coupe du Monde n’a eu aucun sens, du début à la fin. De la saga Lopetegui à l’invisibilité de De Gea. Le modèle qui a conquis le monde doit maintenant être revu”. Le journal As s’interroge sur le tika-taka, qui ne semble plus fonctionner autant qu’il y a dix ans.

“Nous avons joué comme si Iniesta, l’une des figures de ce style, était la base du système. Mais Hierro l’a mis sur le banc. Nous avons joué comme si Xavi et Xabi Alonso étaient encore là, mais à un rythme plus lent. Les passes étaient tout sauf évidentes, notre style est en déclin. Cela fait mal aux yeux.”

© AS.