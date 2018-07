Jumia Sénégal, 6 ans de succès et d’innovation au service des sénégalais

Dakar, le 5 Juillet – Jumia célèbre du 16 au 27 Juillet ses 6 ans d’existence. Depuis ses débuts en 2012, l’entreprise a su saisir toutes les opportunités de changements et de bouleversements de l’écosystème numérique en Afrique pour évoluer, se réinventer et pour demeurer un partenaire fiable et innovant pour les populations africaines. Un engagement et des compétences qui ont permis en 6 ans d’existence à Jumia de devenir la plateforme N° 1 de e-commerce au Sénégal et en Afrique.

Un partenaire quotidien

En 6 ans Jumia est devenu le partenaire quotidien privilégié aussi bien pour de milliers de commerçants africains, que pour les millions d’utilisateurs de sa plateforme. En 2017, le site a reçu 550 millions de visites avec des pics allant jusqu’à 100 millions durant les campagnes promotionnelles tel que le “Black Friday”. « Nous avons travaillé au quotidien pour avoir la confiance de nos partenaires et des personnes qui achètent sur Jumia. Rien de grand ne réussit dans le e-commerce sans la confiance et aujourd’hui nous sommes fiers de la collaboration entre Jumia et des milliers de commerçants qui croient aux opportunités apportés par l’e-commerce », a déclaré Mohamed Hapté Sow, directeur Jumia Sénégal. Grâce à cette collaboration, le plus grand centre commercial en ligne en Afrique propose sur sa plateforme plus de 14 millions de produits allant de l’électroménager, l’informatique, la téléphonie, la déco, à la mode. Au Sénégal, avec plus de 17 000 produits référencés, Jumia est devenue une référence pour les Sénégalais qui achètent en ligne grâce à sa politique de prix, mais aussi de par la qualité et le large choix de ses produits.

Selon Mohamed Hapte Sow, « Les gens qui achètent en ligne souhaitent avoir les meilleurs prix, c’est donc une exigence pour nous de nous assurer que les clients de Jumia paient les produits dont ils ont besoin aux meilleurs prix. Pour cela, nous pouvons compter sur les partenaires qui nous accompagnent. Nous créons une concurrence saine et transparente entre vendeurs qui profite au consommateurs. C’est un partenariat gagnant, nous aidons les commerçants à améliorer leurs chiffres d’affaire à partir d’une politique de profit à petite marge, mais qui leur permet de vendre plus, et de leur côté, les clients bénéficient des meilleurs prix ».

Qui dit e-commerce, dit livraison de produits et logistique, en 2017, Jumia a livré plus de 7 millions de colis, avec plus de 50 % des livraisons en dehors de la capitale et 25 % dans des endroits reculés.

Jumia n’est pas qu’une plateforme e-commerce, c’est aussi un vaste écosystème où les Sénégalais peuvent avoir des services digitaux comme réserver un hôtel, commander un repas, chercher un emploi, publier une petite annonce ou encore louer et acheter un appartement.

« Jumia est aujourd’hui une plateforme qui a l’ambition de répondre aux besoins quotidiens des sénégalais, que ce soit avec notre coeur de métier qui est le e-commerce mais aussi à travers des services innovants et adaptés aux besoins spécifiques des populations», a déclaré Mohamed Hapté Sow, directeur de Jumia Sénégal. Outres ses services, Jumia c’est aussi 3500 collaborateurs en Afrique, dont 120 au Sénégal, des talents locaux qui s’investissent dans les métiers digitaux.

6 ans, ça se fête en beauté

Comme chaque année, l’anniversaire de Jumia est un rendez-vous important pour les commerçants partenaires et les sénégalais. Cette année, pour cet anniversaire qui se déroule du 16 au 27 Juillet, Jumia célèbre les millions de clients qui ont fait confiance à la plateforme, à travers des grandes promotions, de l’électroménager à la mode, les sénégalais pourront bénéficier de prix cassés sur des milliers de produits jusqu’à 70%. Une politique du prix bas pour démocratiser le e-commerce et faire connaître les opportunités nouvelles que procure de nouveau mode de consommation.

Des nombreux jeux et récompenses sont également prévus afin de faire participer le plus grand nombre de personnes à cette fête. Ainsi, jumia compte offrir à tous les clients nés durant le mois de Juillet un gâteau d’anniversaire afin de célébrer de manière remarquable cet événement. Il suffira pour cela de se manifester à travers les différents réseaux sociaux de Jumia Sénégal.

« L’anniversaire de Jumia est une occasion de remercier tous nos partenaires et clients qui nous ont fait confiance et nous suivent depuis 2012. C’est notre façon de dire merci, car nous sommes reconnaissant de cette confiance », explique Karima Mbacké Cissé, responsable commercial Jumia Sénégal.

Enfin, il est également prévu le mardi 10 juillet à partir de 10h00, en amont de cette célébration, une visite des médias des locaux et services de Jumia, et de son entrepôt géant situé à la sortie de Dakar. Cette visite sera suivie d’un point de presse qui marquera l’annonce de l’extension des activités de Jumia Sénégal dans plusieurs villes du Sénégal.

C’est donc une grande fête qui se prépare pour ce 6e anniversaire de Jumia au Sénégal.