Karim Wade out : Madické Niang, le plan B du Pds

iGFM – (Dakar) – Le parti démocratique sénégalais est dans la tourmente. Le refus de la candidature de leur, jusque là unique et potentiel candidat à la présidentielle de 2019 a installé la confusion dans la formation politique de l’ancien président du Sénégal. Abdoulaye Wade va devoir opter pour un plan B qu’il n’a jamais envisagé ni voulu, témoignent ses proches. Mais à l’impossible nul n’est tenu et le choix d’un autre candidat s’impose. Ce qui a amené certains observateurs de la scène politique sénégalaise à faire des spéculations sur certains responsables libéraux qui pourrait remplacer valablement Karim Wade et gagner la confiance du « vieux ».

Ils sont unanimes à reconnaître la légitimité de l’ancien ministre Madické Niang. « Il a les aptitudes de discuter avec tout le monde et réunir les cadres et militants libéraux autour de sa personne. D’autres parts, il a la sagesse de discuter et convaincre l’opposition pour d’éventuelles alliances. Il a aussi ses entrées dans les sphères religieux. Il peut être un bon choix pour le Pds » a confié une source.

IGFM