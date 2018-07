Buffon à Paris pour signer son contrat avec le PSG

Le gardien vétéran italien Gianluigi Buffon s’est rendu vendredi matin à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine ainsi qu’au siège du Paris Saint-Germain, a constaté un journaliste de l’AFP.

L’ex-portier de la Juventus Turin, où son contrat s’est terminé fin juin, est arrivé à la mi-journée dans les locaux du club parisien accompagné de son médecin.

A 40 ans, le Toscan aux 176 sélections devrait s’engager pour deux ans avec les champions de France et être présenté lundi après-midi aux supporters et à la presse. L’arrivée de Buffon, première recrue du nouvel entraîneur Thomas Tuchel, va provoquer une refonte de la hiérarchie chez les gardiens de but du PSG, poste occupé jusqu’alors par Kevin Trapp et Alphonse Areola.