La France, peu de défauts et beaucoup d’espoirs

Sérénité, maîtrise, efficacité. La France s’est montrée nettement supérieure à l’Uruguay dans un duel que l’on attendait fermé et disputé (2-0, Varane et Griezmann). Le rythme peu élevé de la rencontre et la parfaite gestion française n’ont jamais vraiment donné l’impression que l’on assistait à un quart de finale de Coupe du Monde. Très solide, cette équipe de France sera difficile à bouger.

Le match Impressionnante. La France jouera sa place en finale du Mondial face à la Belgique ou au Brésil mardi prochain. Critiqués après la phase de poules et notamment leur copie bâclée face au Danemark, les Bleus montent en puissance. Après avoir infligé quatre buts à l’Argentine de Messi, ils se sont presque promenés face à des Uruguayens orphelins d’Edinson Cavani. “On avait fait quelque chose de grand face à l’Argentine, on a encore haussé notre niveau de jeu aujourd’hui”, l’analyse est signée Didier Deschamps et reflète assez bien l’opinion générale. Certains diront que l’Uruguay est complètement passé à travers son rendez-vous. Ce n’est pas tout à fait faux, mais cela n’enlève rien à la performance de l’équipe de France qui épate vraiment par sa maîtrise, malgré un effectif assez jeune. Equilibrée, sérieuse et calme, elle étonne par sa maturité tactique et mentale. On ne dit pas que la France est la formation la plus géniale et la plus attrayante de l’histoire du foot, pas du tout. Simplement qu’elle est vraiment solide et que les Diables ou la Seleçao devront passer un nouveau très gros adversaire pour atteindre la finale.