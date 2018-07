Malgré le coup de gueule de Maxim Nucci, un magazine entretient le doute sur sa relation avec Laeticia Hallyday

Plus de six mois après le décès de Johnny Hallyday, les médias n’en finissent plus de spéculer sur les relations au sein des clans. A commencer par l’affaire opposant David et Laura à Laeticia devant le tribunal pour la succession du Taulier. Désormais considérée comme la « femme la plus détestée de France », Laeticia Hallyday s’est installée à Los Angeles et ne compte pas revenir en France. Mais ce n’est pas le seul événement à entacher la réputation de la veuve du Taulier. En causes, les titres nauséabonds d’une certaine presse qui ternissent l’image de celle qui a tout fait pour protéger la dignité de Johnny. Divorce, enfant caché, rien ne lui a été épargné… Avant que le cancer du rocker ne soit diagnostiqué, Laeticia aurait « consulté un avocat spécialisé du divorce, et elle n’en a parlé à personne. Elle était terrifiée à l’idée que la presse le découvre », pouvait-on lire dans l’un de ces magazines.

Toujours à consulter les magazines en kiosque, Laeticia serait en train de tourner la page de 22 ans d’amour… un comble pour celle que ses amis disent « anéantie » depuis la mort de « son homme ». En cause, sa proximité avec Yodelice, un proche du couple Hallyday. Depuis plusieurs années, Maxim Nucci est un ami proche du couple et est considéré comme le fils spirituel du chanteur. Il n’en fallait pas plus à certains pour donner lieu à de nouvelles spéculations. Face à celles-ci, le principal intéressé et futur papa a tenu à mettre les choses au clair. Il a ainsi fait part de son « dégoût », regrettant notamment que certains magazines people aient publié « une histoire fausse pleine de sous-entendus immondes et sans se soucier de l’impact sur les personnes visées et leurs proches ».

Mais ce coup de gueule n’a pas pour autant mis un terme aux doutes. Le magazine Oops en fait d’ailleurs sa couverture. On peut y voir Laeticia Hallyday et Maxim Nucci, tout sourire, aux côtés de Jade et Joy, et avec pour titre « Amoureux, ils forment une vraie famille ! » Plus qu’une insinuation, une attaque inadmissible.

Et un coup dur de plus pour pour Jade et Joy les deux adolescentes qui souffrent déjà beaucoup de la surmédiatisation de l’affaire du testament de le père. Mais aussi pour la famille de Maxim Nucci. Le chanteur de 39 ans s’apprête à devenir papa pour la deuxième fois. Sa compagne Isabelle Ithurburu va donner naissance à leur premier enfant d’ici quelques semaines.