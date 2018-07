Mennel: “Cyril Hanouna dit mensonge sur mensonge”

La chanteuse de 22 ans, coupée au montage de The Voice après des propos polémiques, se confie dans les pages de Voici.

Lorsque le “scandale” a éclaté, en février dernier, Cyril Hanouna avait d’abord pris la défense de Mennel Ibtissem et lui avait proposé de venir s’expliquer dans Touche pas à mon poste.

“Elle dit qu’aujourd’hui à cause de cette aventure The Voice et de ce qui s’est passé, elle ne peut plus exercer comme prof d’anglais. Quand j’ai su qu’elle était mal comme ça, ça m’a fait beaucoup de peine”, avait-il déclaré.

Mais ensuite, il a révélé que Mennel avait été payée par la production de The Voice pour s’en aller. Aujourd’hui dans Voici, la jeune femme répond: “Cyril Hanouna dit mensonge sur mensonge.” Elle a précisé qu’elle avait bien été invitée sur le plateau de TPMP. “Pour l’instant, je décline. Mais il ne faut jamais dire jamais.”

Selon Ozap, Mennel pense que des groupes fascistes d’extrême droite ont été fouiller sur Facebook pour ressortir de vieux messages. “Je ne les avais pas supprimés parce que je n’avais rien à cacher.” Au moment de la polémique, elle est passée par toutes les émotions. “D’abord, pendant trois semaines, je n’avais pas de réaction, j’étais un zombie. Deuxième phase: dégoûtée, je faisais des crises de nerfs.”