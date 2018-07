Monica Bellucci se moque royalement de son ex

Après 14 ans de mariage et deux petites filles, Vincent Cassel et Monica Bellucci ont annoncé leur divorce en 2013. En mai dernier, l’acteur de 51 ans s’est fiancé avec Tina Kunakey, un mannequin de 21 ans. Ils filent le parfait amour depuis 2015.



Monica Bellucci a également refait sa vie mais préfère rester discrète. Dans un entretien avec le magazine Elle, elle a adressé cette petite pique à son ex en évoquant sa nouvelle relation: “Vous me voyez avec un garçon de 20 ans, même très beau? Je le regarderais comme un fils. Il faut différencier la pulsion et la manière dont on la gère. Sinon nous ne sommes que des animaux.”

Mais la mère de Deva, 14 ans et Léonie, 8 ans, a précisé qu’elle ne portait “aucun jugement moral” , car “l’amour n’a pas de codes.” À 53 ans, l’actrice italienne vit désormais à Lisbonne avec ses deux filles. “Aujourd’hui, j’ai envie de douceur, de paix. Mais une autre partie de moi est encore passionnelle, sulfureuse. Sinon, c’est la mort! Disons que, avec le temps, je prends de la distance… Le feu est encore là, mais il peut peut-être brûler ailleurs. Je pourrais m’enflammer pour un film ou pour un homme comme à 20 ans, mais encore faut-il tomber sur le bon scénario.”