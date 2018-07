«Dans 5 mois, vous pourrez emprunter le pont sur le fleuve Gambie…» (Macky Sall)

Bonne nouvelle pour les usagers de la transgambienne via le pont de Farafégny. L’ouvrage sera fonctionnel dans cinq petits mois. La révélation est du Président Macky Sall qui présidait hier lundi, la conférence nationale sur l’aménagement et l’attractivité du territoire au Centre international de conférence Abdou Diouf. Selon le journal L’Observateur qui reprend les propos du chef de l’Etat, « les usagers pourront rallier la Casamance, via le pont de Gambie, dans au moins cinq (5) mois. »

Et, pour celui de Foundiougne, le président de la République donne rendez-vous dans un an.