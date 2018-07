Guédiawaye : Le meeting « sargal Aliou Sall » vire à la bataille rangée

Le pire a été évité de justesse dimanche dernier au meeting «Sargal » Aliou Sall organisé par les femmes de l’Alliance pour la République du département de Guédiawaye.

En effet, au moment où le frère du Président Macky Sall et sa délégation prenaient place à la tribune officielle où l’attendaient le maire de Golf Sud, Aïda Sow Diawara et d’autres invités, une vive altercation a éclaté entre les gardes du corps. Les militants s’en mêlent et s’ensuit une bataille rangée.

Selon le journal « Les Echos », un partisan de la mairesse Aïda Sow a été sérieusement poché à l’œil gauche, après avoir reçu un violent coup de poing. Il a fallu plusieurs appels au calme pour les faire revenir à de meilleurs sentiments, avant que le meeting ne commence.