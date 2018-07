“Une foi”: le clash Belgique-France vu par la presse française

Comme chez nous, le duel tant attendu entre la Belgique et la France ce soir en demi-finale de la Coupe du monde occupe une place prépondérante dans la presse hexagonale. Tour d’horizon.

“Ce France-Belgique est un jeu des sept familles et la pelouse du stade de Saint-Pétersbourg aura des allures de grandes cousinades. De Chelsea à Tottenham en passant par le PSG ou l’Atlético de Madrid, 24 des 46 joueurs (25 si l’on ajoute Batshuayi, prêté par Chelsea à Dortmund) évolueront ce mardi soir avec au moins une connaissance dans le camp d’en face. La proximité géographique et la langue commune, tout du moins avec les Wallons, facilitent aussi les échanges et scellent les amitiés”, analyse le quotidien de la capitale dans ses colonnes.

La Une la plus marquante est celle du journal sportif l’Equipe, qui publie une carte de la frontière franco-belge avec les photos de Varane et Hazard. “Une foi”, titre le quotidien, en référence à ce réflexe de langage typiquement belge. “La France et la Belgique vont disputer le derby le plus important de leur histoire. Les Bleus rêvent d’une troisième finale de Coupe du monde, la Belgique d’une première historique”, poursuivent nos confrères français.