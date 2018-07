Démographie : La population Sénégalaise se chiffre maintenant à…

IGFM-La population Sénégalaise est passée de 13 500 000 habitants en 2013 à 15 700 000 en 2018, révèle l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd). En moyenne 578 000 bébés naissent chaque année au Sénégal. Le taux de croissance est ainsi fixé à 2,5% en 2018. La majorité de la population Sénégalaise est composée à 60% de jeunes et moins jeunes âgés entre 9 à 25 ans.

Diminution du taux de fécondité

Pourtant, malgré l’augmentation de la population, l’indice de fécondité a baissé de 2013 à aujourd’hui, passant de 5,8 à 4,9%.

L’autre remarque faite par l’Ansd c’est que la population est mal répartie sur le territoire national. La capitale, Dakar, a la plus grande densité et regroupe plus de 3,5 millions d’habitants. A contrario, des régions comme Tambacounda, Kaffrine ou Kédougou sont les moins peuplés du Sénégal.