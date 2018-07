Fraude au bac : Le proviseur du lycée de Kahone écope 5 ans

IGFM-Le proviseur du Lycée de Kahone, Mamadou Djibril Dia, a été condamné par le tribunal correctionnel de Dakar à 5 ans de prison ferme et 500.000 F CFA d’amende. Il a été déclaré coupable d’association de malfaiteurs et de fraude aux examens et concours.

Abdoulaye Ndour, professeur au lycée Yalla Suren, a été condamné à 2 ans de prison ferme et une amende de 18 millions de francs CFA. Les professeurs Pape Omar Mboup et Saliou Sarr ainsi que quelques candidats tricheurs ont été condamnés à 1 an ferme.

Les 32 élèves et d’étudiants, arrêtés dans le cadre de cette affaire, ont été condamnés de peines allant de deux ans à six (6) mois assorties du sursis. La nommée Marie Angel Diatta a, elle, été relaxée.