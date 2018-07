Frontières Sénégal-Mauritanie : les passages officiels restent ouverts

iGFM – (Dakar) – Des précisions de taille ont été apportées à l’information qui faisait état d’une fermeture de la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie à hauteur de l’Ile à Morpjhil. Selon un garde mauritanien en service à l’un des postes frontaliers joint au téléphone par Podor Info, seuls les passages non officiels sont fermés.

En effet les points de passage officiels restent ouverts et les populations vaquent librement à leurs préoccupations et le débarcadère de Podor reste fonctionnel. Les pirogues continuent d’assurer la traversée des passagers. C’est le cas à Aéré Mbala , Boghé, Dioudé Diéri ,Wouro Aly qui sont officiellement reconnus par les deux états .

« Des points de passage comme Ngaolé ,Toufndé Diami,Saldé célèbres et très fréquentés entre autres sont interdits et cette décision entre dans le cadre de la sécurisation de la vallée car dans une frontière , on ne peut pas entrer et sortir comme l’on veut » lâchera M N, le garde mauritanien interrogé par Podor Info.

IGFM