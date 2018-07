Mise en place des intrants et matériels agricoles : Macky Sall demande l’intensification du processus

Dakar, (APS) – Le président de la République Macky Sall a demandé mercredi au gouvernement “d’intensifier le processus de mise en place adéquate des intrants et matériels agricoles au niveau de l’ensemble des zones de production”, rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Macky Sall, appréciant le suivi de la campagne agricole 2018, “indique que selon les prévisions, l’hivernage 2018 s’annonce sous de beaux auspices en termes de pluviométrie et de production pour toutes les spéculations”, peut-on lire.

“Dans ce cadre, ajoute la même source, le président de la République indique au Premier Ministre l’impératif d’assurer, au niveau territorial et à l’échelle nationale, un suivi permanent du déroulement de la campagne agricole (…)”.

Il a de même rappelé “au gouvernement le prix qu’il attache à l’accélération de la mécanisation de notre agriculture par la dotation du matériel récemment acquis, selon des modalités de cession simplifiées et accessibles, aux organisations de producteurs notamment dans les régions sous-équipées et à fort potentiel agricole de Kédougou, Tambacounda, Matam, Sédhiou, Kolda et Ziguinchor”.