Isabelle Adjani refuse d’être une icône

La comédienne aimerait se libérer de l’image de femme intouchable qui lui colle à la peau.

Isabelle Adjani refuse d’être qualifiée d’icône. Alors qu’un journaliste du magazine Technikart évoquait son “statut” de comédienne dramatique, elle a répondu sans détour: “Ouh là là, je sens que vous allez me parler d’icône. On me colle souvent sur la tempe le canon de l’acmé de la tragédie, la mort, la folie, alors que je peux tout autant déclencher des fous rires. Je suis tout sauf une statue figée dans un marbre de douleur… “Lassée d’être cantonnée à un seul rôle, Isabelle Adjani aimerait se libérer de ce statut qui représente à ses yeux “une malédiction insupportable et inexorable”. Mais à choisir, elle “préfère encore être une icône que passer pour une conne”.