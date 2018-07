“J’ai cru que j’allais me faire virer”: Rami raconte la nuit épique après France-Argentine

Adil Rami, qui vient d’annoncer sa retraite internationale, est le seul joueur de champ des Bleus à ne pas avoir disputé la moindre minute. Mais le défenseur central de l’Olympique de Marseille n’oubliera pas la Coupe du monde 2018 de si tôt.

Sur le plateau de TF1 lundi soir, celui qui partage la vie de Pamela Anderson a raconté ce qu’il s’est exactement passé après la victoire contre l’Argentine en huitième de finale. Pour rappel, les médias hexagonaux avaient rapporté que les Bleus avaient déclenché l’alarme incendie de leur hôtel au retour d’une soirée.

“Duand ils sont rentrés, Ghostbuster!”

“On était dans un restaurant et pas en boîte de nuit car en période de Coupe du monde, c’est quasi impossible. On a la sécurité avec nous et c’est assez dangereux. On était une quinzaine dans un restaurant, pépère. Et quand on est rentré, avec l’ambiance, on s’est mis à chanter dans les couloirs. Fidèle à moi-même, je me suis mis avec mon casque, nu, et je jouais à Fortnite dans ma chambre. Dans les couloirs, ça chantait, ça chantait, et les mecs tapaient chambre par chambre pour réveiller”, raconte Rami.

“J’ai senti la tempête arriver vers moi. Dès qu’il y en avait un qui avait le malheur d’ouvrir sa porte, ils retournaient les lits, etc… Moi j’avais pris un extincteur dans ma chambre. Sécurité, on sait jamais contre les gamins. Je sors pour savoir ce qu’il se passe, il y a Benjamin Mendy qui bloque la porte avec son pied. Il a crié et dit ‘venez, on va mettre le dawa dans la chambre d’Adil Rami'”, se souvient le principal intéressé.

“Tout le monde est sorti, Deschamps aussi, en pyjama”

“Je suis parti en courant, j’ai dégoupillé l’extincteur et quand ils sont rentrés, Ghostbuster! Sincèrement, j’ai eu peur car quand j’ai vu l’ampleur de cette bêtise, je me suis dit: ‘je vais me faire virer’. Il y avait de la fumée partout dans le couloir!”

La sécurité est arrivée et l’hôtel a dû être évacué. “Tout le monde est sorti de l’hôtel, les employés et tout, Didier Deschamps aussi, en pyjama. Quand je l’ai vu arriver vers nous, je me suis ‘ah merde’. Et quand j’ai vu la sécurité venir, la police, les pompiers, je me suis dit :’Je suis mort'”, conclut Adil Rami qui a finalement pu rester dans le groupe, et ajouter une Coupe du monde à son palmarès.