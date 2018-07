Youssou Ndour sur la couverture du Mondial : « Gfm ne fait pas dans l’aventure et ne bluffe pas »

Youssou Ndour n’avait rien à envier à Didier Deschamps. L’entraîneur français a eu un Mbappé tombé du ciel…, meilleur jeune attaquant du Mondial russe, symbole d’une France en marche qui a décroché sa deuxième étoile.

Le président du Conseil d’administration du Groupe Futurs Medias a tenu également à féliciter son Mbappé. En clamant un standing ovation pour Malal Junior Diagne de la Radio Rfm (Radio Futurs Medias). Le public, composé des agents de Gfm et de leurs partenaires durant la Coupe du monde de football 2018, s’en est donné à cœur joie. Youssou, le coach, était là, altier sur le podium installé dans l’esplanade du Sea plazza, la fierté dans le regard, au moment de décerner des trophées aux différents partenaires de Gfm lors du Mondial russe.

Ses premiers mots de remerciements sont allés à l’endroit de ceux qui ont travaillé pour la réussite de la première couverture du Mondial par Gfm. « C’est bien de travailler, mais parfois il faut s’arrêter pour célébrer, remercier ceux grâce à qui tout a été possible. Je me félicite du travail de qualité effectué lors de la couverture de la Coupe du monde. Mention spéciale aux partenaires qui ont voulu nous accompagner dans ce projet. Nous avons pris des engagements vis-à-vis des partenaires. Il fallait réussir le pari pour que les gens sachent que Gfm n’est pas seulement numéro 1, mais c’est du sérieux. Du très sérieux ».

Puis la fierté emporte le patron de Gfm. « Aujourd’hui, nous, Gfm, ne baisserons la tête devant aucune entreprise de presse dans ce pays. Nous faisons un travail sérieux, avec des professionnels. Qui plus est, nous avons un réseau sérieux », chante You. Ensuite, s’adressant aux partenaires, il dit : « Sachez que j’ai pris note de tous les manquements qu’il y a eus autour de la Coupe du monde. Malgré tout, vous êtes restés fidèles. Je suis sûr que maintenant, les partenaires sont convaincus que nous ne faisons pas dans l’aventure. » Et une pierre dans le jardin de l’”ennemi” : « Nous ne faisons pas dans la fraude. Nous ne bluffons pas. Tout ce que nous promettons est du sérieux ». Voilà qui est clair.

L’Observateur