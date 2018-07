Katy Perry: “Le public m’a brisé le coeur”

Il y a un an, Katy Perry a sorti son cinquième album intitulé “Witness”, mais malgré le succès des titres “Chained to the rhythm” et “Bon appétit”, cet opus n’a pas reçu un aussi bon accueil que les précédents.

La sortie de son dernier album, “Witness”, ne s’est pas déroulée comme prévu.

© photo news.

Dans les pages du magazine Vogue en Australie, la chanteuse de 33 ans a avoué: “J’ai un peu déprimé et j’ai eu le coeur brisé l’an dernier. J’accorde beaucoup d’importance à l’avis du public, et il n’a pas réagi comme je l’espérais… Ça m’a brisé le coeur.”

Mais la petite amie d’Orlando Bloom a beaucoup appris de cet échec. “La musique est mon premier amour, et je pense que l’univers a voulu me faire passer un message”, a expliqué Katy. “Okay, tu veux parler d’amour de soi et d’authenticité, alors on va te soumettre à un nouveau test: on va te retirer ce doudou qui valide tes choix et on va voir si tu t’aimes réellement.” La chanteuse a découvert les joies de la méditation et affirme se sentir plus forte que jamais.