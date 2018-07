Miley Cyrus a-t-elle annulé son mariage?

Liam Hemsworth aurait “le coeur brisé”.

© photo news.

Leurs fans attendaient impatiemment le mariage. Mais selon le magazine OK! Australie, cela n’arrivera pas. “Miley n’a pas arrêté de remettre le mariage à plus tard, et Liam en a marre… Ils ne s’entendent pas depuis des mois. Elle n’a jamais eu envie de se marier. C’est quelque chose que tout le monde avait compris sauf Liam. Sa famille le suppliait d’ouvrir les yeux mais il avait confiance en Miley. Maintenant il se sent comme un idiot”, révèle une source. On ignore s’il faut prendre cette rumeur au sérieux, mais l’année dernière, Miley avait confié: “Je ne prévois pas de me marier, j’ai 24 ans. J’ai encore tant de choses à vivre avant de me marier.”