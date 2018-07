21 heures et 10 minutes: la statistique qui ne va plaire à Messi et Ronaldo

Quelques jours après la clôture de la Coupe du Monde et le trophée enlevé par la France, la FIFA a publié des statistiques étonnantes sur son site officiel. L’une d’entre elles symbolise les difficultés rencontrées par Messi et Ronaldo dans les matches à élimination directe.

Quatre buts en deux matches, dont un magnifique triplé face à l’Espagne, Cristiano Ronaldo a démarré très fort en Russie. Il a ensuite calé face à l’Iran et l’Uruguay. Etre muet en huitième de finale, c’est une mauvaise habitude prise par le Portugais. Pire, il n’est pas parvenu à trouver le chemin des filets dans ses six derniers matches à élimination directe disputés en Coupe du Monde. Messi fait encore moins bien, avec huit apparitions d’affilée sans but.

Si l’on tient compte des (contre) performances des deux quintuples Ballon d’Or, on obtient un total de 21 heures et 10 minutes sans réalisation dans les matches à élimination directe.