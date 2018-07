Benno : Macky et Cie cherchent à mieux communiquer

IGFM-Les leaders de la coalition «Benno Bokk Yaakaar» se sont réunis, ce jeudi 19 juillet pour une journée de réflexion présidée par le président Macky Sall.

Lors de cette rencontre, il a surtout été question de renforcer la communication au sein de cette coalition présidentielle.

Les leaders de «Benno Bokk Yaakaar» ont ainsi invité tous les responsables et animateurs de ce secteur d’activité «à améliorer et à renforcer leurs interventions, en s’attachant à rendre plus systématique sa dimension interne pour assurer une plus grande fluidité de la communication de la base au sommet et entre les différentes composantes de la coalition, d’une part». D’autre part, dans la dimension externe de la communication, les leaders de «Benno Bokk Yaakaar» invitent à «rester dans une posture d’explication et de sensibilisation, quand il s’agit de défendre le bilan du Président Macky Sall et de son gouvernement».

Evoquant la question du parrainage, les leaders de «Bennoo Bokk Yaakaar» ont décidé de «répartir le nombre de parrains proportionnellement au poids électoral de chaque région». Ils demandent ainsi aux responsables des pôles d’intégrer toutes les composantes de la coalition.

Macky Sall, en sa qualité de président de la coalition, s’est félicité de la bonne tenue de la séance et a demandé aux leaders de s’engager, sans délai, dans la matérialisation des conclusions du séminaire, sur le terrain.