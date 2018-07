Henry et les Diables, bientôt la fin?

Selon plusieurs médias anglais, Thierry Henry serait sur les tablettes d’Aston Villa, dont les nouveaux propriétaires seraient disposés à offrir au Français sa première expérience en tant qu’entraîneur principal.

Après deux ans passés sur le banc des Diables rouges en tant qu’adjoint de Roberto Martinez, Thierry Henry semble prêt à diriger une équipe comme coach principal.

Le meilleur buteur de l’histoire des Bleus a en tout cas donné lundi un indice allant dans ce sens en quittant son poste de consultant pour la chaîne Sky. Une collaboration qui lui rapportait tout de même cinq millions d’euros par an. A titre de comparaison, son salaire à l’Union belge s’élève à environ 8.000 euros par mois. Henry le reverse d’ailleurs intégralement à des associations.

Contrairement à Roberto Martinez, Thierry Henry n’a toujours pas prolongé son contrat avec les Diables rouges, tout comme le T2 anglais Graeme Jones. Si rien n’est pour l’instant officiel, on imagine toutefois mal le Français poursuivre son aventure belge, qu’il considérait probablement, et à juste titre, comme un stage grandeur nature.

D’autant plus qu’on commence à lui faire les yeux doux de l’autre côté de la Manche. Selon le Daily Mail et le Daily Mirror, Aston Villa serait prêt à remplacer son entraîneur Steve Bruce par le novice Thierry Henry. L’ancien club de Christian Benteke, relégué en Premiership il y a deux ans, a raté de peu la montée en Premier League la saison passée et les nouveaux actionnaires égyptiens du club de Birmingham sont prêts à investir pour ne plus louper le coche en mai prochain.

Thierry Henry se laissera-t-il tenter par le projet? Affaire à suivre…