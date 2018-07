FIFA: les nominés du meilleur entraîneur de l’année sont…

iGFM (Dakar) Onze entraîneurs figurent dans la liste de The Best Entraîneur FIFA pour le Football Masculin. Le lauréat de 2017, Zinédine Zidane, est à nouveau dans la course aux côtés de son ancien coéquipier Didier Deschamps qui a mené les Bleus à la victoire lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018.