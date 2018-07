Demi Lovato semble tirée d’affaire mais le flou demeure

Demi Lovato a fait une overdose d’héroïne il y a quelques heures selon TMZ. Des informations remises en question par ses proches qui refusent de donner plus de détails et qui demande le “respect de sa vie privée”. Elle semble désormais hors de danger.

Elle est “réveillée” et est entourée de sa famille, selon le magazine People. La chanteuse de 25 ans, connue ironiquement pour son titre “Sober”, était inconsciente quand les secours sont arrivés chez elle.

Demi Lovato a des problèmes d’addiction depuis des années. En 2010, elle était traitée pour des troubles bipolaires, pour de la boulimie et pour une addiction qui n’a pas été précisée.

Elle a suivi une cure de désintoxication pendant un an. Mais selon ses amis, “Demi n’a jamais été vraiment clean et sobre. Elle se bat contre une dépression et de l’anxiété depuis longtemps.”

Dans la chanson “Sober”, elle chante: “Maman, je suis désolée, je ne suis plus sobre. Et papa pardonne-moi pour l’alcool renversé sur le sol. Et je suis désolée pour les fans que j’ai perdus qui me regardaient tomber. Je voulais être un modèle mais je ne suis qu’humaine.”

Joe Jonas, qui est sorti avec Demi Lovato en 2010, a eu une pensée pour elle sur Twitter. “Nous savons tous comme elle est forte”.