La demi-volée de Pavard, plus beau but du Mondial

Le Français Benjamin Pavard, champion du monde avec la France le 15 juillet, a inscrit le plus beau but du Mondial 2018 en Russie. D’une reprise de volée contre l’Argentine (4-3) en huitièmes de finale, le latéral droit des ‘Bleus’ décroche donc le titre du ‘But du Tournoi’, élu à la majorité par les fans. Les Diables Rouges Dries Mertens, Adnan Januzaj et Nacer Chadli figuraient parmi les 18 candidats.

La reprise de Pavard, 22 ans et évoluant au VfB Stuttgart, devance le coup franc à ras de terre du Colombien Juan Quintero face au Japon et la superbe frappe lointaine de Luka Modric contre l’Argentine, chaque fois en phase de groupes. Premier joueur européen à remporter le prix du ‘But du Tournoi’ depuis sa création en 2006, Pavard succède au Colombien James Rodriguez pour une reprise de volée qui lui avait par la suite valu le Prix Puskas en 2014.