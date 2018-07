L’incroyable silhouette de Jennifer Lopez à 49 ans

La chanteuse a dévoilé quelques clichés de sa fête d’anniversaire.

Entourée de ses amis, l’interprète de “Waiting for tonight” apparaît plus jeune que jamais, avec une rangée d’abdos à faire pâlir d’envie ses copines. Brandissant une bouteille de champagne, la chanteuse pose aux côtés de son petit-ami, Alex Rodriguez, 42 ans, et de sa fille, Emme Maribel Muniz.

Sur Instagram, Alex Rodriguez lui a déclaré sa flamme: “Quand nous étions enfants, nous attendions avec impatience les anniversaires parce que cela voulait dire que nous allions recevoir des cadeaux. Aujourd’hui, Jennifer est heureuse rien qu’en partageant sa joie avec les autres. Elle donne tout à nos enfants, à notre famille, au monde. J’espère pouvoir aujourd’hui te donner tout le bonheur que tu mérites, je t’aime”.

Le secret

Cette silhouette de rêve, Jennifer Lopez la doit à ses entrainements réguliers mais aussi à son mental d’acier. Elle ne boit jamais d’alcool, ne tombe jamais dans un paquet de chips et ne mange jamais de glace.