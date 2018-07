Momar Ndao : « On ne peut pas émerger sans eau »

Le président de l’Association des consommateurs du Sénégal (Ascosen), Momar Ndao, tape fort sur l’Etat. « On est encore loin de l’émergence parce qu’on ne peut pas émerger si on n’a pas d’eau, cogne-t-il, sur Sud fm. Et, nous pensons que c’est inacceptable jusqu’en 2018 qu’on puisse se retrouver avec des situations de manque d’eau aussi criard pour un pays qui aspire à l’émergence.