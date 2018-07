Seydou Guèye à l’opposition : «Calmez-vous»

La tournée de l’opposition auprès des religieux, pour vilipender Macky Sall et son régime n’est pas du goût des membres du pouvoir. «Il n’y a absolument rien de nouveau dans ce que propose l’opposition parce qu’elle est dans le registre de la calomnie et de l’accusation gratuite, regrette le porte-parole du gouvernement, Seydou Guèye, interrogé par la Rfm. Il ajoute : «Que l’opposition se calme !

Le harcèlement sur la justice est inacceptable et ce n’est pas conforme aux standards de la démocratie et de l’État de droit. Cette stratégie d’accusation et d’intoxication n’est pas acceptable.» De toute façon, croit savoir Seydou Guèye, cette stratégie est vouée à l’échec : «Heureusement, les personnes que l’opposition cherche à convaincre se sont déjà fait une religion sur ce qui est utile en démocratie,

c’est de respecter la responsabilité. Le pouvoir est dans une responsabilité de faire les choses et d’amener des solutions attendues par les populations.»