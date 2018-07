Journée Mondiale: Les hépatites gagnent du terrain au Sénégal

« 10 % de la population sénégalaise sont des porteurs chroniques du virus de l’hépatite B ». Pr Aminata Sall Diallo, coordonnatrice nationale du programme de lutte contre les hépatites au Sénégal, qui donne ces chiffres, fait état d’ «un million et demi de personnes qui sont atteintes d’hépatite B ». « Quand on dit, poursuit-elle sur Radio Sénégal, qu’on a 2% de la population générale atteints d’hépatite C, cela fait 2% de 15 millions.

On est à 300 mille. Donc, on est à près de deux millions de porteurs chroniques du virus de l’hépatite B ou du virus de l’hépatite C au Sénégal.

» L’urgence étant, diagnostique Pr Aminata Sall Diallo, « qu’on capacite l’ensemble des médecins pour la prise en charge des malades ». Car, indique-t-elle, « la santé publique ne peut pas prendre en charge deux millions de personnes avec les seuls médecins résidant à Dakar ».

Pour la première fois au Sénégal, la célébration de la Journée mondiale de lutte contre les hépatites a été décentralisée à Niakhar dans la région de Fatick. Un choix qui se justifie, selon la coordonnatrice du programme de lutte nationale, « parce que, Niakhar a largement contribué à la mise au point du vaccin contre l’hépatite B dans le monde. (Et), sans ces expérimentations qui ont eu lieu à Niakhar, aujourd’hui, le vaccin ne serait pas disponible. Et, c’est pour rendre hommage à Niakhar ».