La popularité de Christine and the Queens dégringole

Christine and the Queens a remporté plusieurs prix pour son album “Herself” © photo news.

La chanteuse, qui se fait désormais appelée “Chris”, est accusée de plagiat.

Après son triomphe pour son album “Herself”, son retour était attendu par ses nombreux fans. Ils appréciaient son originalité, ses valeurs, sa musique. Ils espéraient donc que la longue absence de l’artiste allait aboutir sur un album extraordinaire.

Malheureusement, le premier morceau, “Damn, dis-moi”, a déçu. Très vite, les fans ont estimé qu’il n’était qu’un collage de bandes musicales disponibles sur le logiciel Logic Pro. Sur les riffs (batterie, clavier, guitare), la chanteuse aurait simplement posé sa voix. Sur Twitter, un internaute s’est amusé à faire la comparaison et en quelques secondes, il a pu recréer le morceau.

Sur le logiciel, les boucles musicales sont libres d’accès. Personne ne peut donc intenter un procès à Héloïse Letissier. Mais sur la toile et auprès de ses fans, sa crédibilité en a pris un coup.

L’année dernière, la chanteuse n’avait pas honte de dire que ses musiques étaient écrites “simplement, avec un ordinateur”. Pour une artiste qui figure parmi les français les plus influents, on en attendait un peu plus. Mais Chris séduit aussi son public avec les paroles de ses chansons. Reste à savoir ce qui l’attend à la sortie de l’album complet, fin septembre.