Plus de 1.500 armes saisies à la galerie Agora

La police de la zone de Bruxelles Capitale-Ixelles, en collaboration avec le SPF Economie, l’ONSS, l’ONEM, l’IRE et l’INASTI, a contrôlé mardi 19 commerces de la galerie Agora à Bruxelles, soupçonnés de vendre des armes prohibées ainsi que des articles de contrefaçon. Elle a saisi plus de 1.500 armes prohibées ainsi que 1.652 t-shirts, pulls, chaussures et accessoires contrefaits de marques de luxe.

Divers procès-verbaux pour travail non déclaré, séjour illégal et vente de contrefaçons notamment, ont été établis dans le cadre de cette action, indique vendredi le parquet de Bruxelles. Outre les vêtements saisis lors de ce contrôle multidisciplinaire, la police a également mis la main sur 868 répliques d’armes de type airsoft, sur 230 coups de poing américain, 50 couteaux à cran d’arrêt, 119 lampes tasers, 123 pepper spray, 131 matraques télescopiques, une machette ainsi que sur deux nunchakus, des armes de combat asiatique.