Bamba Dièye défie Macky Sall et ‘’ses juges corrompus’’

«Macky Sall est le président des associations de malfaiteurs du Sénégal parce qu’il a trié sur le volet les magistrats les plus corrompus au Sénégal, pour juger Khalifa Sall ». C’est par ces termes musclés que cheikh Bamba Dieye a entamé son discours hier lors du meeting organisé par Idrissa Diallo du mouvement ‘’Khalifa président’’, par ailleurs maire de Dalifort. Il a visé dans ses diatribes le juge Malick Lamotte qui, en première instance, a condamné le maire de Dakar à 5 ans de prison ferme. « Lamotte fait partie non seulement des complices de Macky, mais aussi il est un membre éminent de l’association des malfaiteurs et c’est un corrompu », tonne Cheikh Bamba Dièye, avant de vider son chargeur sur le président de la Cour d’appel.

«Demba Kandji aussi est un membre de l’association. Il est membre des magistrats corrompus devant l’éternel et de ceux qui font la honte du pays et de la justice sénégalaise », peste l’ancien maire de Saint-Louis, qui s’empresse de défier le chef de l’État : « si Macky Sall est courageux, je ne dois pas passer la nuit chez moi. S’il a emprisonné Khalifa Sall, c’est parce qu’il veut s’accrocher au pouvoir, car il sait que si Khalifa se présente, il ne sera jamais réélu ».

Avec une verve et une verdeur qu’on ne lui connaissait pas jusqu’ici, M. Dièye appelle les partisans du maire de Dakar à faire preuve de combativité et de détermination. « Si vous ne vous battez pas, Khalifa Sall ne sortira pas de prison. Pendant 5 ans, Macky Sall a travaillé pour corrompre le pays, le système électoral et les élections. Macky Sall va mettre le pays à feu et à sang, car, ce qui l’intéresse, c’est être président de la République », prévient Cheikh Bamba Dièye.