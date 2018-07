La NASA envoie une mission au Sénégal

IGFM – L’Agence spatiale américaine NASA (National Aeronautics and Space Administration) envoie une équipe de plus de 30 scientifiques américains et 21 télescopes mobiles au Sénégal pour une occasion astronomique unique de voir une occultation stellaire (lorsqu’un objet passe devant une étoile) d’un nouvel astéroïde de la Ceinture de Kuiper, connu sous le nom d’Ultima Thule, dans le cadre de la mission spatiale New Horizons de la NASA, informe un communiqué de l’ambassade des Usa au Sénégal parvenu à la Rédaction de Igfm.

En partenariat avec l’ambassade des États-Unis à Dakar et le ministère sénégalais de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), l’équipe effectuera des tests en dehors de Dakar avant de se rendre sur le terrain pour observer et capturer l’occultation aux premières heures du mercredi 4 août. Des scientifiques français se joindront à l’équipe de New Horizons. Cette mission aidera les scientifiques à en apprendre davantage sur les zones périphériques du système solaire et constitue un exemple de partenariat et de coopération scientifiques entre les États-Unis et le Sénégal.

Ce lundi 30 juillet, le ministère de l’Enseignement supérieur tiendra une conférence de presse avec l’ambassadeur américain Tulinabo Mushingi, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et des représentants de la mission New Horizons et du siège de la NASA. Il y aura également une table ronde avec des scientifiques américains, sénégalais et français sur l’observation astronomique à effectuer au Sénégal. L’ambassade des États-Unis à Dakar organisera également à Dakar un événement axé sur l’ingénierie des sciences et des mathématiques (STEM) avec la participation de scientifiques de la NASA, ainsi que des ateliers STEM à Thiès et Louga.