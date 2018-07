IGFM – L’avocat, Me Amadou Sall, membre du comité directeur du Parti Démocratique Sénégalais (Pds) pense que l’opposition n’a d’autres solutions que de faire face à Macky Sall. Invité de l’émission « Opinion », sur Walf TV, il explique pourquoi ils (les membres de l’opposition) ont initié des visites auprès des familles religieuses.

«On va les avertir parce que c’est maintenant et seulement maintenant qu’il est possible d’agir. Car Macky Sall a pris le couteau et a décidé de nous égorger.

Les autorités religieuses occupent une position au niveau social et il est tout à fait normal qu’on s’adresse à eux dans de pareille situation. On va vers des lendemains difficiles. Macky Sall sera le seul responsable de ce qui arrivera», alerte-t-il.