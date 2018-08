D’anciens responsables du Pds soutiennent la candidature de Macky Sall

iGFM – (Dakar) – D’anciens responsables Libéraux, composés de Premier Ministre, Ministres, Députés, Directeurs généraux, Maires, hauts fonctionnaires et cadres, membres de l’UJTL, etc.), mais aussi d’hommes politiques venant d’horizons divers ont décidé, ce mardi, à l’issue d’une rencontre tenue sous la présidence de l’ancien Premier ministre, Souleymane Ndéné Ndiaye, de soutenir le candidat Macky Sall pour sa réélection dès le premier tour de l’élection présidentielle de 2019, selon un communiqué parvenu à IGFM.

Ils ont en outre décidé de fédérer toutes les forces libérales autour de cet objectif, formaliser ce cadre dans le but de le rendre plus performant et élaborer un plan d’action couvrant le territoire et la diaspora.

A cet effet, les participants lancent un appel à tous les libéraux à se joindre à cette belle initiative qui, à n’en pas douter, pourra assurer la pérennité du libéralisme. Une prochaine rencontre est prévue ce vendredi 03 août 2018 à 17h à la Résidence Mamoune.

IGFM