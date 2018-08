Le Coordonnateur Des Cadres De La LD Rejoint Abdoul MBAYE

La Ligue démocratique vient de perdre le coordonnateur de ses cadres. Alpha Ousmane Aw qui a décidé de rompre avec les «jallarbistes» a rejoint l’Act d’Abdoul Mbaye.

Dans le communiqué annonçant sa rupture avec la Ld, le désormais ex coordonnateur des cadres de ce parti dit reconnaitre à Abdoul Mbaye le profil le plus «complet et le plus éprouvé» parmi les candidats déclarés à la présidentielle de 2019. «Outre ses valeurs connues et reconnues d’homme intègre, l’importance qu’il accorde au respect de sa religion et de celle des autres, sa réussite professionnelle reconnue, plusieurs fois constatée au point d’avoir mérité le surnom de «redresseur de banques» (il a redressé 3 banques et un établissement financier), il a occupé les plus hautes fonctions au niveau de l’exécutif en qualité de Premier ministre. Il a à cette station, laissé parmi les hauts fonctionnaires et les partenaires techniques du Sénégal, un excellent souvenir et l’image d’un homme d’action», explique Alpha Ousmane Aw qui ajoute que ceux qui ont côtoyé Abdoul Mbaye à ce moment-là n’hésitent pas à dire qu’il fut le meilleur Premier ministre que le Sénégal ait jamais eu.

«De récentes interviews accordées par le Président de l’Act ont permis de lever un coin du voile du projet de société que propose aux Sénégalais le futur candidat de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail. Il est la traduction en économie des valeurs fondamentales auxquelles Abdoul Mbaye est attaché : la priorité aux solutions à apporter aux plus pauvres, à la souffrance extrême ; le partage de la richesse sur la base d’une logique de travail par le plus grand nombre pour rendre à un maximum de Sénégalais leur dignité», écrit encore Alpha Ousmane Aw qui affirme que la refondation de l’économie sénégalaise sera organisée autour des toutes premières priorités que constituent l’éradication de la faim au Sénégal et la lutte contre la pauvreté. «Elles seront les réponses aux échecs de la politique conduite ces 5 dernières années par le régime du Président Macky Sall et supposée conduire le Sénégal aux portes de l’émergence», souligne l’ex «Jallarbiste».

Georges Nesta DIOP