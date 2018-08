[À vrai dire] Le Sénégal loue-t-il vraiment son palais présidentiel à la France ?

Un héritage de plus de la colonisation, selon beaucoup d’internautes, outrés. Sauf que cela n’est pas une information. C’est faux.

Que disent les autorités sénégalaises et françaises ?

TV5MONDE a contacté le porte-parole du président du Sénégal. Le ministre en charge de la Communication présidentielle, El Hadji Kassé démend l’information : “Je suis tout à fait formel : depuis 1960, il y a eu systématiquement un transfert de propriété, notamment pour tout ce qui est édifice public et foncier en général. Tous les bâtiments publics, notamment le palais, le building administratif, l’ancien palais de justice et le palais à l’île de Gorée, appartiennent entièrement, totalement et intégralement à l’Etat du Sénégal.”

Même son de cloche du côté français. Le ministère des Affaires étrangères fait savoir par email que “ces allégations n’ont aucun fondement et que le palais a été transféré à l’État sénégalais au moment de l’Indépendance“.

Que disent les textes et accords ?

Le 4 avril 1960 sont signés les accords qui ont organisé l’indépendance du Sénégal (entre autres).

A la page 9 de ce texte, un article précise que “la propriété de toutes les dépendances domaniales au nom de la République Française sera transférée à la Fédération du Mali“. Fédération dont se séparera le Sénégal quelques mois plus tard pour prendre son indépendance totale.

L’historien Jean-Claude Gautron confirme dans “L’annuaire du droit international de 1962” que “les dépendances du domaine public ont été incorporées au Domaine de la République du Sénégal et, ce sans indemnités“.

Plus aucun doute, Macky Sall ne sort pas son carnet de chèque tous les mois pour payer un loyer à la France. Le Sénégal est propriétaire de son palais présidentiel.