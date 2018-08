Agé de 10 ans et surnommé Superman, il a battu un record détenu par Phelps

1’09”38, record explosé. Clark Kent a pulvérisé de plus d’une seconde le temps référence sur 100m papillon détenu depuis 1995 par un certain Michael Phelps (1’10”48) dans la catégorie dix ans et moins.

Un exploit qui vaut à l’enfant une importante sollicitation médiatique. Calme, mais ambitieux, il espère déjà participer aux JO de Paris. En 2024, il sera âgé d’à peine 16 ans. “J’ai pour objectif les Jeux olympiques de Paris 2024 ou de Los Angeles 2028. Ce record m’a motivé à continuer à nager, à continuer à faire des efforts et à faire tout ce que je peux pour atteindre ce niveau d’élite”, commente le jeune Américain qui a commencé la natation il y a seulement quatre ans.

S’il ne jouit pas encore du palmarès de Phelps, Clark Kent a déjà son surnom. Outre-Atlantique, les médias l’ont baptisé Superman. Evidemment.