Gaston Mbengue : «Luc Nicolaï cherche du buzz, mais, je n’ai pas son temps»

Le promoteur Luc Nicolaï veut court-circuiter Gaston Mbengue. Alors que le Roc des Parcelles Assainies a déjà paraphé un contrat avec Gaston Mbengue, pour un combat contre Balla Gaye 2 en janvier 2019.

Le patron de Luc Nicolaï And Co a rencontré une partie du staff de Rock énergie composée d’Ibou Diouf, le frangin de Modou Lo, Cheikh Sow, le président de Rock énergie et le coach Pape Mbaye pour leur proposer un pont d’or pour affronter Eumeu Sene ou un autre.

Comme entendu, ils ont dit oui. Cet accord peut-il prospérer, quand on sait que Kharagne a bel et bien un contrat avec Gaston Mbengue. Interpellé sur cet état de fait, le Dong King de la lutte sénégalaise avance : « Moi, je n’ai pas une réaction particulière sur ce sujet. Luc Nicolaï a le droit de faire ce qu’il veut, mais, une chose est sûre, les gens ne verront jamais ce combat dont il parle », a déclaré Gaston Mbengue au bout du fil.

« Moi, je poursuis mon chemin. Et pour dire vrai, je n’ai plus le temps de polémiquer », ajoute-t-il. « Luc Nicolaï cherche du buzz, mais qu’il sache que je n’ai pas son temps. La lutte est un milieu bizarre, mais personne ne peut nous distraire », poursuit le patron de Gaston Production.

Les Echos