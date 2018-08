Mamoudou Ibra Kane : «Le bilan de Babacar Touré est élogieux»

iGFM -Devant le pupitre pour parler de la publicité en tant que directeur général de Futurs Médias (GFm), Mamoudou Ibra Kane fidèle à son «exquise» courtoisie n’a pas fait la fine bouche à l’heure de rendre hommage au Président du Cnra. «Babacar Touré est une icône. Une référence pour nous autres. Il a suscité beaucoup de vocations, je pense que nous tous nous voulons ressembler à Babacar Touré. Et nous n’avons pas de gêne à le dire. Babacar Touré est le premier journaliste à être porté à la tête du Cnra et nous tous en tant que professionnels de l’information et de la communication nous devons en être fiers.»

Devant l’assistance composée d’acteurs des médias, du monde de la publicité et de personnalités de l’Etat et de la société civile, Mamoudou Ibra Kane tire un bilan positif de la Présidence de BT à la tête du Cnra. «Babacar Touré nous laisse un bilan élogieux, parce que qu’il a préconisé de nombreuses réformes dans la gouvernance du secteur. Et au moment de quitter vous laissez un héritage important. Et cela vous grandit d’avantage.» C’est dit !

igfm