Un objet céleste géant découvert à l’extérieur de notre système solaire

Les astrophysiciens ne sont pas encore parvenus à déterminer de quoi il s’agit.

Un objet céleste près de douze fois plus grand que Jupiter a été découvert flottant dans l’espace à environ vingt années-lumière de la Terre. D’après les astrophysiciens, il s’agirait d’un objet libre de masse planétaire, soit un objet possédant la masse d’une planète mais qui n’est gravitationnellement attaché à aucune étoile ou naine brune. Il erre donc dans l’espace comme un objet indépendant.

Observée pour la première fois en 2016 à l’aide du Très Grand Télescope (VLT) au Chili, cette “planète” nommée SIMP J01365663 + 0933473 avait d’abord été pris pour une naine brune: un objet à la fois trop grand pour être considéré comme une planète et trop petit pour être considéré comme une étoile.

“Compte tenu de sa taille, cet objet est juste à la limite entre une planète et une naine brune, ou une étoile manquée. Il nous réserve sans doute son lot de surprises susceptibles de nous aider à comprendre les processus magnétiques se déroulant sur d’innombrables étoiles et planètes”, a expliqué l’astrophysicienne Melodie Kao.

La nature exacte de cet objet reste donc encore à déterminer. Selon les observations, il serait plus jeune qu’on le pensait, et ne serait âgé “que” de 200 millions d’années. Quant à sa température, elle serait beaucoup plus froide que celle du soleil. Enfin, il posséderait un champ magnétique puissant, dont la force serait 200 fois plus importante que celle de Jupiter.

