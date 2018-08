Thibaut Courtois: “Je réalise un rêve”

Thibaut Courtois a “réalisé un rêve d’enfant” en signant au Real Madrid, a déclaré le gardien de but belge jeudi lors de sa présentation officielle au club madrilène où il s’est engagé pour six ans. Thibaut Courtois vient de Chelsea, où il était sous contrat jusqu’en juin 2019 et où il refusait depuis plusieurs mois de le prolonger.

Cela faisait des semaines que Courtois était cité au Real, mais le transfert n’a été officialisé que mercredi soir, à la veille de la fermeture du mercato en Angleterre, après que Chelsea a trouvé un remplaçant au Diable Rouge, Kepa Arrizabalaga, venu de l’Athletic Bilbao. “Le meilleur club du monde” “Je réalise un rêve d’enfant, vous n’imaginez pas à quel point je suis heureux”, a déclaré Thibaut Courtois.

“Ceux qui me connaissent savent combien j’ai travaillé pour être ici. Arriver dans le meilleur club du monde est une grande responsabilité. Je tiens à remercier le Real Madrid et tous ceux qui ont fait en sorte que je sois ici, car cela n’a pas été facile. Dans toute ma carrière, j’ai donné le meilleur de moi-même partout où j’ai été. Aujourd’hui, je suis un madridista, et je veux être à la hauteur de ce que cela représente.

Je suis très heureux d’être de nouveau près de mes enfants”. Thibaut Courtois, 26 ans, dont les enfants habitent Madrid, était revenu de la Coupe du monde en Russie avec le trophée de meilleur gardien de la compétition dans ses bagages. Souhaitant quitter Chelsea, il ne s’était pas présenté à la reprise des entraînements cette semaine à Londres. Courtois a débuté en équipe première de Genk en 2009, à l’âge de 16 ans.

Deux ans plus tard, il quittait le Limbourg après avoir été champion de Belgique. Engagé par Chelsea, il avait été prêté pendant trois saisons à l’Atlético Madrid, le gardien belge s’installant dans les buts de Stamford Bridge en 2014.