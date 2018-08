Présidentielle de 2019: Aïda Mbodj annonce sa candidature

La députée et présidente du Mouvement And Suxali, jure qu’elle ne fera aucune concession à l’actuel président dont on estime pourtant parmi les potentiels souteneurs.

“Le Président Macky Sall fera bientôt 7 ans au pouvoir. C’est l’unique mandat qu’on pourra lui donner. Aucune concession ne doit être accordée en 2019. Il doit partir” a-t-elle déclaré.

D’ailleurs pour montrer qu’elle reste ancrée dans l’opposition, Aïda Mbodj assimile les nouvelles promesses faites par le Président Sall “comme un vendeur d’illusion en campagne électorale avant l’heure”.

«On ne peut pas attendre à six mois des élections pour procéder à la pose des premières pierres. Les populations en ont assez, elles en ont besoin des choses concrètes pour pouvoir souvenir à leurs besoins», lance-t-il.