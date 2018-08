Ménès pas tendre avec les Bleus: “L’équipe qui jouait le plus mal l’emportait à la fin”

Sur le plateau du Canal Football Club, Pierre Ménès est revenu sur le second titre mondial des Bleus. Un sacre “mal” vécu par le célèbre journaliste français.

“Je n’ai pas aimé cette Coupe du monde. Alors, je suis ravi de la victoire de la France à l’arrivée, mais j’ai eu l’impression dans cette Coupe du monde que c’est l’équipe qui jouait le plus mal qui l’emportait à la fin”, comme toujours, Pierre Ménès a livré un avis tranché sur le plateau du Canal Football Club.

“Pas le football que j’aime”

Loin d’être un fervent admirateur du style Deschamps, le journaliste ne semble pas avoir changé d’avis malgré la deuxième étoile ajoutée sur le maillot des Bleus. Bien au contraire. “C’est la victoire du football de Deschamps. Quand je voyais arriver Coman, Mbappé, Dembélé, Lacazette, je me disais: le salut de cette équipe passe par un jeu plus offensif. Est-ce que Deschamps est l’homme de la situation pour faire jouer cette équipe de manière offensive ? Bah non, il a fait jouer son équipe à la Deschamps et ça a marché”

“J’invite les gens qui ont une heure et demie à perdre à regarder à tête reposée la finale et à me dire ce qu’ils en pensent. Après, c’est le résultat qui compte, on est d’accord. C’est formidable, je suis très content pour les joueurs. Mais on ne peut pas m’empêcher de penser que ce n’est pas le football que j’aime”

Pierre Ménès s’est aussi contenté d’un simple “mal, mal”, lorsque Hervé Mathoux lui a demandé comment il avait vécu le sacre de l’équipe de France.