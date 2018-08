La première image de “Mulan”, le film, a été dévoilée.

“Mulan” renaît au cinéma. Un film est en préparation et Disney vient de dévoiler le visage de celle qui a décroché le rôle titre. L’actrice Liu Yifei, en kimono rouge et sabre en main, jouera aux côtés des stars chinoises Donnie Yen, Jet Li et Gong Li.

1000 candidates ont été auditionnées aux quatre coins du globe pour trouver l’actrice idéale pour incarner Mulan.

Le dessin animé sorti en 1998 avait récolté 304,3 millions de dollars de bénéfices à travers le monde. Il racontait l’histoire d’une jeune chinoise s’engageant dans l’armée à la place de son père dans le but de lui sauver la vie et qui deviendra un guerrier exceptionnel.