“Mon plan, c’était de détruire Hollywood”

Après plusieurs années de silence et de discrétion, loin du feu des projecteurs et des rumeurs de la presse people, Jim Carrey, 56 ans, s’apprête à revenir sur le petit écran, dans “Kidding”, une série de dix épisodes réalisée par Michel Gondry et diffusée fin août sur Showtime. Dans un long entretien avec le Hollywood Reporter, l’acteur explique: “Je n’avais plus envie d’être dans ce business. Je n’aimais pas ce qui se passait, avec les grosses sociétés qui prennent le contrôle.”

“Je ne suis pas de retour comme avant”, a-t-il ajouté. “Je ne suis plus le petit Jim qui tente de se faire une place dans la stratosphère. J’ai l’impression que je ne m’accroche plus à rien.” Dans cette rare interview, Jim Carrey évoque ses débuts et le succès inattendu du film “Ace Ventura” en 1994. “Mon plan, ce n’était pas de rejoindre Hollywood, c’était de détruire Hollywood”, confie l’acteur. Il poursuit, à propos de la célébrité: “On peut en rêver autant qu’on veut, une fois qu’on l’obtient, on se rend vite compte que cela ne peut pas rester agréable très longtemps.”

Jim a passé son enfance dans la province d’Ontario au Canada. “Ma mère ne se sentait pas bien la plupart du temps. Elle était accro aux médicaments et très malade. Elle était adorable, mais ses parents étaient alcooliques et ils avaient beaucoup de problèmes. Elle était là pour moi, toujours à la maison, mais c’était une forme d’abandon quand elle se défonçait. Je pense qu’on a tous été abandonnés d’une certaine manière, par quelque chose ou quelqu’un et ça influence ce que l’on pense à propos de nous-mêmes.”