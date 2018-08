Cinq expos à ne pas manquer à la rentrée

Envie de faire quelques petites sorties culturelles? D’en apprendre plus sur les artistes belges et internationaux? Alors c’est le moment de jeter un oeil aux expositions présentées à partir du mois de septembre! En solo, en famille ou entre amis, on part à la découverte d’artistes antiques et de leurs homologues contemporains.

1. Magritte, quand l’Atomium rencontre le surréalisme! Celle-ci, il faudra un peu courir pour la voir mais celà en vaut la peine! L’Atomium abrite pour le moment une exposition sur l’un des belges les plus célèbres, René Magritte. Créée spécialement pour les 60 ans de l’Exposition Universelle de 1958, elle sera visible jusqu’au 10 septembre 2018. L’occasion de profiter du peintre dans un décor exceptionnel. Plus d’informations sur http://atomium.be/magritte

2. Humeurs contestataires Les visiteurs font d’une pierre deux coups en visitant l’original Musée des Égouts qui expose les toilettes publiques. Attention, la réflexion va plus loin que ça! “Humeurs contestataires” met en valeur les graffitis que l’on découvre dans ces espaces publics, leur caractère subversif et la liberté d’expression que donnent ces endroits intimes et anonymes. On complète avec une visite du Musée qui met en valeur les 350 kilomètres d’égouts qui parcourent Bruxelles, le cycle de l’eau et le travail des hommes. Et jusqu’au 8 septembre, l’asbl Fais le trottoir propose également une escale au musée dans son parcours d’exploration des graffitis urbains. Plus d’informations sur https://www.brusselsmuseums.be/fr/expositions/humeurs-contestataires

3. Star Wars Identités Après avoir traversé une bonne partie du globe, l’exposition consacrée à Star Wars est enfin de passage en Belgique. Présentée à Brussels Expo jusqu’au 2 septembre, on y rencontre des éléments uniques de l’univers mythique. Costumes et accessoires, maquettes et dessins originaux, personnages grandeur nature, l’exposition invite aussi le visiteur à créer son propre personnage de Star Wars au fil de l’histoire. Plus d’informations sur http://starwarsidentities.be/fr/

4. Halte à la croissance! Cette exposition aborde la problématique actuelle de la surconsommation en valorisant les alternatives et les mouvements de résistances qui se mettent en place aujourd’hui pour créer une société plus durable. Transcendant les domaines d’expertises, rassemblant les spécialistes, les citoyens et, plus spécifiquement ici, les designers, ces derniers réfléchissent de concert à des créations et des productions plus respectueuses de l’humain et de son environnement. À découvrir, sans modération cette fois, au Centre d’Innovation et de Design à Hornu jusqu’au 21 octobre! Plus d’informations sur http://www.cid-grand-hornu.be

5. The New Berlin Les années qui rejoignent 1912 à 1932 sont le cadre de bouleversements intenses au sein de la société berlinoise. Sortant l’oeil du viseur pour engager une approche originale, l’exposition met en avant les artistes allemands de l’époque et leurs liens avec la scène culturelle belge. Sculptures, dessins, photographies, films et peintures mettent en scène les révolutions artistiques de cette période clé au Fine Arts Museum à partir du 5 octobre.

Plus d’informations sur https://www.brusselsmuseums.be/fr/expositions/the-new-berlin