OMS : divers sujets au menu de la réunion annuelle des ministres de la Région Afrique

Dakar, (APS) – La 68 ème session du comité régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), prévue à partir du 27 août à Dakar, planchera sur le financement de la santé, les maladies non transmissibles, la santé de la femme, l’accès aux médicaments et aux vaccins, et en priorité, l’éradication de la poliomyélite en 2019, a appris lundi l’APS

Cette réunion annuelle des ministres en charge de la santé de 47 Etats membres de la région africaine de l’OMS, est placée sous la présidence effective du chef de l’Etat, Macky Sall.

En prélude de cette rencontre qui prend fin le 31 août pochain, un point de presse s’est tenu ce lundi à Dakar.

Le secrétaire général du ministère de la Santé, Alassane Mbengue, a annoncé à cette occasion qu’’’un comité national préparatoire a été mis en place’’.

Il a précisé qu’à ’’’une semaine de l’évènement’’, il est attendu ’’47 délégations avec la confirmation de 30 ministres en charge de la Santé pour cette réunion annuelle’’.



‘’Les maladies n’ont pas de frontières, les défis sont partagés par tous les pays. Ce sera également l’état de mise en œuvre des maladies non transmissibles, notamment la prévention’’, a-t-il lancé.



Les défis à relever concernent principalement la santé de la femme, l’accès aux médicaments et aux vaccins, la prévention, les soins, le traitement du VIH/SIDA, de l’hépatite virale, de la tuberculose, du paludisme, la lutte contre le choléra, la lutte anti-tabac, les risques environnementaux et du changement climatique sur la santé.



Selon un document remis à la presse, ‘’des décisions majeures destinées à améliorer la situation sanitaire africaine sont attendues des ministres de la santé qui passeront en revue les progrès accomplis par les Etats membres dans la mise en œuvre des politiques et programmes nationaux de santé’’.



Le docteur Farba Lamine Sall, chef du bureau de l’OMS à Dakar, souligne que “cette rencontre est la plus importante de [cette organisation] en Afrique’’. “Depuis cinq mois, nous nous attelons à la préparation et ce sera une manière de tracer une voie africaine de la santé qui ne peut pas se réaliser sans tenir compte des réalités africaines’’, a-t-il expliqué.



Il a déclaré que ‘’c’est l’occasion de passer en revue les recommandations de la 67 session qui s’est tenue à Hararé, au Zimbabwé’’. Il a affirmé qu’actuellement, ’’le maître mot c’est la prévention des maladies non transmissibles’’.



‘’La couverture sanitaire universelle, c’est également un défi commun à tous les pays africains et qui permettra de résoudre les problèmes de santé en Afrique’’, a encore poursuivi le Dr Sall.



Entre autres plusieurs personnalités dont le général de l’OMS , Dr Tedros Adhanom Gebreyesus, la directrice générale pour l’Afrique, Dr Mastshidiso Moeti, de hauts fonctionnaires des ministères de la santé, de l’OMS et du système des Nations unies prendront part à cette réunion annuelle.

Elle sera précédée, le dimanche 26 août, d’une randonnée pédestre.