Aujourd’hui, c’est Tabaski, demain, c’est Tabaski… au Sénégal…

Une partie de la communauté musulmane du Sénégal célèbre la Tabaski, aujourd’hui mardi 21 août. Et la majorité la commémore, demain mercredi. Au grand dam des Sénégalais.

La Tabaski, célébrée le 10 du mois de Zoul hijja, au lendemain de la station d’Arafat, est encore fêtée dans la désunion au Sénégal.

Les Ibadous Rahmane, regroupés au sein de la Coordination des musulmans du Sénégal (Cms), la Famille Omarienne, entre autres, célèbrent l’Aïd-El Kebir, aujourd’hui.

A l’origine de cette mésentente, des querelles de clocher et de chapelles voire d’interprétations du Saint Coran et de la Souna.

Et deux thèses d’argumentation s’opposent. Plusieurs commissions mises en place par des foyers religieux ou d’anonymes se regardent en chiens de faïence. Et paradoxalement, tous suivent le Coran et la Souna du prophète Mouhamed (Psl).

Pour la Commission de la Coordination des musulmans du Sénégal (Cms), si la lune est apparue dans n’importe quel pays du monde, c’est la fin du mois ou le début du mois.

Tandis que la Commission nationale de concertation sur le Croissant lunaire (Cncl) dirigée par Mourchid Iyane Thiam se focalise elle sur la position de la lune au Sénégal. Une sorte de vase clos quoi! Cette thèse, une variante d’une autre universelle qui voudrait que tous les pays ayant le même fuseau horaire peuvent jeûner, rompre et célébrer la fête ensemble.

De manière triviale, la Gambie, dans sa majorité fête la Tabaski, aujourd’hui. Pourtant, les pays de Adama Barro et de Macky Sall ont le même fuseau horaire. Donc, ça cloche quelque part!

In fine, contrairement à la Korité, la Tabaski est célébrée durant trois jours. Elle marque la fin du Pèlerinage à La Mecque. Elle commémore la soumission du prophète Ibrahim à son Dieu. Le patriarche était prêt à égorger son fils Ismaël, pour prouver sa foi. C’est sur ces entrefaites que l’ange Gabriel est intervenu, et a remplacé l’adolescent par un animal.

Yalna niou yalla yereum!